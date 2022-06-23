Çeşme'de alacak-verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

İzmir'in Çeşme ilçesinde, iddiaya göre alacak-verecek tartışması nedeniyle çıkan kavgada, 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Olay, dün saat 23.50 sıralarında İsmet İnönü Mahallesi 2051 Sokak'ta bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre H.D. ile ortak iş yaptıkları K.U. ve E.A. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.D., silahla K.U. ile E.A.'ya ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde K.U.'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı E.A. ise yapılan müdahalenin ardından Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

K.U.'nun cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri olay yerinden araçla kaçan cinayet şüphelisi H.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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