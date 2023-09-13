Cesaret vermek için sınava birlikte girdiği oğluyla üniversiteli oldu

Yıllar öncesinden kalan bilgileriyle girdiği sınavdan aldığı puanın üniversiteye yerleşmesi için yeterli olduğunu öğrenen 2 çocuk annesi Canbilen, aktif iş hayatına rağmen çevresinin de ısrarıyla tercih yapmaya ikna oldu.

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümünü burslu kazanan Canbilen, aynı fakültede enerji yönetimi bölümünü kazanan 18 yaşındaki oğlu Muhammet Çağrı Bolu ile üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bilinçaltın terapisti olan Canbilen, oğluna, sınavların gündelik yaşamın bir parçası olduğunu, hayatta her şeyin sınavdan ibaret olmadığını göstermek istediği için bu sürece girdiğini söyledi.

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Başlarda aklında örgün eğitim alma düşüncesi bulunmadığını belirten Canbilen, "Ben oğluma cesaret vermek için sınava girmiştim. Belki bir açık öğretim fakültesi yazabilirim diye düşünüyordum çünkü aktif bir işim ve küçük bir çocuğum da var. Arkadaşlar puanımı öğrenince sosyoloji bölümünü burslu okuyabileceğimi söylediler. Çevremin de ısrarıyla tercih yapmaya karar verdim. Oğlum bizden uzakta Konya dışında okumak istemesine rağmen, burada kalmaya karar verdi ve üstüne üstlük bir de aynı okula kaydolduk" diye konuştu.