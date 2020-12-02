Fiorentina'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Teknik Direktör Cesare Prandelli'nin korona virüs test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. İtalyan teknik adamın karantina olduğu belirtildi. Takım da sağlık protokolleri tarafından belirtilen prosedürü izlemeye devam edecek.

Cesare Prandelli, 2014-2015 sezonunda bir dönem Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.