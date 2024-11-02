Mutlu olmak için iş stresi, geçim kaygısı, sağlık sorunları, ailevi ve ruhsal sorunlar gibi durumlar her zaman mutlu olmaya engel olan hayatın içindeki faktörlerdir. Olumsuz durumlardan kurtulup kendimizi mutlu hissettiğimizde ise hemen olumsuz düşünceler de beraberinde gelir. Böyle bir durumla karşılaşıyorsanız, mutluluktan korkuyor olabilirsiniz!

Çerofobi nedir?

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Çerofobi; basitçe mutlu olmaktan korkmak anlamına geliyor. Bir insanın mutlu olmaktan kaçınması ve korkması, onu mutlu edecek şeylere karşı isteksizlik duyması ve çoğu zaman kötü şeyler düşünerek mutsuz olması ile karakterize bir fobidir. Kelime olarak “Çerofobi ne demek?” sorusuna birçok fobi gibi Yunancaya bakarak yanıt verebiliriz. Çerofobi, sevinmek anlamına gelen Yunanca “chairo” kelimesinden türetilen bir ifade.

REKLAM Çerofobinin belirtileri Çerofobi, diğer fobi türleriyle aynı semptomları paylaşır . Genel olarak, çerofobi semptomlarının çoğu , mutlu bir durumla karşılaştığınızda dehşete kapılmanızla bağlantılıdır. 1. Sosyal durumlar hakkında kaygı yaşamak Mutluluk korkusu olan kişiler, "eğlenceli" aktivitelere davet edildiklerinde genellikle korku yaşarlar. Birçok kişi, bir parti, konser veya benzeri bir etkinlik gibi neşeli bir sosyal buluşmayı düşündüklerinde kaygı hisseder ve sonuç olarak katılmamayı seçerler. Sonuç olarak, korkularınız nedeniyle ilişkilerinizi kaybedebilirsiniz. Bu, çok fazla yalnız zaman geçirmenize ve izole hissetmenize yol açabilir.

2. Mutluluktan kaçınmak Herhangi bir fobinin ayırt edici belirtilerinden biri kaçınmadır. Korkunuz o kadar büyüktür ki, onunla temas etmekten kaçınmak için elinizden geleni yaparsınız. Bu, mutluluk korkusu için de geçerlidir. Çerofobiniz varsa, mutluluğu hissetmeye başladığınızda muhtemelen onu bir kenara itmeye çalışırsınız. Ayrıca, size neşe hissettirebileceğini düşündüğünüz durumlardan da kaçınabilirsiniz. Zamanla, bu kaçınma hayatınızın önüne geçebilir veya hedeflerinize ulaşmanıza engel olabilir. REKLAM 3. Mutluluğun kötü şeylere yol açacağından endişe etmek

Çerofobisi olan kişiler çok neşeli olmamayı tercih ederler çünkü mutluluğun genellikle felaketler veya üzüntüyle takip edildiğine inanırlar. Bir çalışmada araştırmacılar bunun, çerofobisi olan kişilerin daha sonra deneyimleyebilecekleri kaygıyla herhangi bir mutluluk belirtisini ilişkilendirmesinden kaynaklandığını öne sürüyorlar. Bu, onları daha güvenli hissettirdiği için neşeden tamamen kaçınmaya yönlendiriyor. Mutluluğa karşı bir isteksizliğiniz olmasının sebepleri nelerdir? 1. Zor çocukluk deneyimleri

Mutluluk korkusuna yol açabilecek bir faktör, çocukken travma yaşamaktır . Araştırmacılar henüz zor bir çocukluğun çerofobi ile neden bağlantılı olduğundan emin değiller . Ancak bir teoriye göre, öngörülemeyen bir çocukluğunuz varsa, mutluluk belirsiz hissedilebilir. Ya da mutluluk travmatik olaylar veya deneyimlerle ilişkilendirilmiş olabilir. REKLAM 2.Kültürel faktörler Bazı araştırmacılar ayrıca çerofobinin yetiştirildiğiniz kültür türüyle bağlantılı olduğuna inanıyor. Batı kültüründe büyüdüyseniz, mutlu olmak (ve mutluluğa ulaşmaya çalışmak) muhtemelen "normal" olarak görülüyordu. Ancak sizin kültürünüzde durum böyle olmayabilir.

Kültürünüzün değerleri, mutluluğun sizin için ne kadar kabul edilebilir olduğunu ve onu deneyimlediğinizde suçluluk ya da utanç hissedip hissetmeyeceğinizi belirleyebilir. 3. Majör depresyon ve stres Mutluluk korkusu, majör depresyona sahip olma veya aleksitimi (duyguları tanımlayamama) yaşama ile ilişkilendirilebilir . Bu durumlar genellikle çerofobi ile birlikte görülür ve mutluluk korkusunun depresyon, anksiyete ve stresin bir belirtisi olabileceğini düşündürür. Mutluluktan korkmayı nasıl bırakırsınız?

Mutluluk korkusuyla başa çıkmanın en iyi yollarından biri, bir ruh sağlığı uzmanından yardım almaktır. Bir terapist, semptomlarınızı anlamanıza yardımcı olabilir ve korkunuzu yönetmek için yeni başa çıkma araçları sağlayabilir. Korkularınız sizi yalnız veya depresif hissettirmeye başlarsa yardım almak özellikle önemlidir.