Bir zamanlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin parçası olan Ukrayna'nın Pripyat şehri yakınlarında, 26 Nisan 1986'da Çernobil Nükleer Santrali'nde nükleer kaza gerçekleşti. İlk anda patlamanın etkisiyle santralde görevli 31 kişi öldü. Kazada oluşan nükleer bulutların 2 gün sonra İskandinavya'ya ulaşmasıyla felaketi dünya öğrendi. Santralin temizlenmesi çalışmalarına katılanların önemli bir kısmı hayatını kaybetti. Reaktör enkazında gerçekleşen temizlik sonucunda askerler yaşamını yitirdi. Büyük bir alana yayılan radyasyon pek çok kişinin hayatını derinden etkiledi. Yaşanan felaketi belgesel tadında gözler önüne seren Çernobil dizisinin ardından gözler yine korkunç olaya çevrildi. Peki Çernobil dizisindeki karakterlerin gerçek halleri nasıldı dersiniz?

Bilim insanı Valery Legasov rolündeki Jared Harris

Kurchatov Atom Enerjisi Enstitüsü'nün müdür yardımcısı Valery Legasov, Çernobil'deki kazayı araştırmaktan sorumlu ekibin parçasıydı. Gerçekleri gözler önüne sermek için çalışan Legasov felaketten 2 yıl sonra ardında ses kayıtları bırakarak intihar etti.