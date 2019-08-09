Çernobil: 'Atomik Votka' yasak bölgede üretilen ilk tüketim malı oldu

09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çernobil'de 1986'da yaşanan nükleer faciadan sonra boşaltılan yasak bölgenin "hafif radyasyonlu" çavdarı ve suyuyla votka üretildi.
"Atomik" adlı votkanın satışından elde edilecek gelir, bölgenin ekonomik kalkınması için kullanılacak.
Böylece Atomik Votka, yüksek radyasyon nedeniyle boşaltılan yasak bölgede üretilen ilk tüketim malı oldu.
Votka projesi İngiltere'deki Portsmouth Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Jim Smith ve Çernobil'de yıllarca araştırma yapan uzmanlar tarafından başlatıldı.
Bu amaçla 30 kilometre çapındaki yasak bölgede yer alan bir tarlada çavdar yetiştirildi.
Prof. Smith, "Hafif radyasyonlu çavdarı ve Çernobil'den aldığımız suyu alıp damıttık. Bu votka diğerlerinden daha radyasyonlu değil. Hangi kimyacıya sorsanız bir şeyi damıttığınızda katışıklığın atığa geçtiğini söyleyecektir. Southampton Üniversitesi'nin radyasyon analizi laboratuvarında votkayı incelettik. Votkada hiç radyoaktivite bulamadılar" dedi.
Atomik votkalarını pazarlayacak Çernobil Spirit Company'nin kurucularından, Ukrayna Hidrometeoroloji Enstitüsü uzmanı Dr. Gennadi Laptev de 33 yıl sonra bölgeden çıkan ilk ticari ürün için "Bu votka, bölgedeki toprağın bir kısmının üretime kazandırılabileceğini gösteriyor. Bu toprakları kaderine terk etmek zorunda değiliz. Bunları radyasyondan tamamen arındırılmış ürünler elde etmek için kullanabiliriz" diye konuştu.
1990'lardan beri Çernobil'de araştırmalar yapan Prof Smith, bölgedeki ekonomik koşulları gördükten sonra bu projeye başladıklarını belirterek şunları söyledi:
"Yasak bölgede radyasyonlu alanlar var. Ama yasak bölgenin büyük bölümündeki radyasyon seviyesi, dünyanın diğer bölgelerininkinden daha düşük. Buralarda yaşayan insanlar, doğru dürüst beslenemiyor, sağlık hizmeti alamıyor. İşleri ve yatırımları yok."
Atomik votkadan henüz sadece bir şişe üretilmiş durumda. İlk aşamada 500 şişe votka üretilmesi ve bunların yasak bölgeyi ziyaret eden ve sayıları son yıllarda giderek artan ziyaretçilere satılması planlanıyor.
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