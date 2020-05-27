Çermik'te bir kişinin öldüğü silahlı saldırıda yaralanan kişi de hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Çermik ilçe merkezinde 21 Şubat'ta bir otomobilden açılan ateş sonucu Cuma İpek'in yaşamını yitirdiği saldırıda ağır yaralanan güvenlik korucusu Metin Karamehmetoğlu, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.

Karamehmetoğlu'nun cenazesi işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

Silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.