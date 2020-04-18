Çerkezköy'de yaralı halde bulunan güvercin tedavi edilecek - TEKİRDAĞ

Fatih Mahallesi İleri Sokak'ta bir binanın teras katında yaralı güvercin görenler, durumu, belediyenin sağlık işleri müdürlüğüne bildirdi.Bunun üzerine bölgeye gelen belediye veterineri, ilk müdahalesinin ardından güvercini Çerkezköy Belediyesi Hayvan Barınağına götürdü.Güvercin tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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