Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde daha önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantıları olduğu tespit edilen Suriye uyruklu Ahmet Muhammet ve El Maliki Ahmet El Şerif gözaltına alındı.

Adliyedeki işlemlerinin ardından şüphelilerden El Maliki Ahmed El Şerif terör örgütüne üye olmak ve terör faaliyetlerinde bulunmaktan tutuklanırken, Ahmet Muhammet adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyaller ile cep telefonlarına da el konuldu.

Operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, aynı gün PKK/KCK adına propaganda ve suçluyu övme suçlarından H.G. ve B.Ö.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.