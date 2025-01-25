Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çerkeş'te yöresel kıyafet sergisi açıldı | Son dakika haberleri

        Çerkeş'te yöresel kıyafet sergisi açıldı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde geleneksel kıyafetler sergisi açıldı. Sergide, unutulmaya yüz tutmuş 82 parçadan oluşan 24 kıyafet sergilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 14:08 Güncelleme: 25.01.2025 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çerkeş'te yöresel kıyafet sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde geleneksel kıyafetler sergisi açıldı. Çerkeş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi'nce Çerkeş Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, unutulmaya yüz tutmuş 82 parçadan oluşan 24 kıyafet sergilendi.

        Serginin açılışında konuşan Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, geleneksel kıyafetlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Hasan Sopacı da serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, bu eserlerin gelecek nesillere ulaştırılması gerektiğini dile getirdi.

        Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın eşi Didem Taşolar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Türk kadınının hünerli elleri ve göz nuruyla dikilmiş gelinlik, nişanlık veya özel merasim kıyafetlerinin gün yüzüne çıkartılması, korunması ve aslına uygun şekilde geleceğe taşınması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında Çerkeş'ten 3 yöresel kıyafetin Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini, bunların çok beğendiklerini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi, kıyafetler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Çankırı Haberleri
        #çerkeş ilçesi
        #geleneksel kıyafetler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Hastanede katılım payı arttı
        Hastanede katılım payı arttı
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        Gazze'de ikinci grup esir takasında pürüz çıktı
        Gazze'de ikinci grup esir takasında pürüz çıktı
        Günün CANLI yayınlanan maçları
        Günün CANLI yayınlanan maçları
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Dijital platformlara inceleme
        Dijital platformlara inceleme
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Habertürk Anasayfa