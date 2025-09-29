Çerkeş nerede? Çerkeş hangi şehirde, ilde, bölgede?

"Çerkeş hangi şehirde?" sorusunun yanıtı, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde yer alan Çankırı'dır. Ancak Çerkeş, Çankırı'nın il merkezinden çok, komşuları olan Bolu (Gerede) ve Karabük (Eskipazar) ile daha güçlü bir coğrafi ve ekonomik bağa sahiptir. Konumu, onu idari olarak Çankırı'ya bağlı, ancak coğrafi olarak Batı Karadeniz'e açılan bir "geçiş" noktası yapmıştır. Organize Sanayi Bölgesi, D-100 üzerindeki konumu ve meşhur yerel lezzetleriyle Çerkeş, bir ilçeden daha fazlasını ifade etmektedir. Detaylar yazımızın devamında yer alıyor…

ÇERKEŞ NEREDE?

Çerkeş nerede sorusu, Çankırı ilinin batı ucunda, İstanbul-Samsun (E-80/D-100) karayolu üzerinde yer alan stratejik bir noktayı işaret eder. Çerkeş'in konumu, onu birden fazla bölgenin ve ilin kesişim noktası yapar.

İlçenin batısında Bolu ilinin Gerede ilçesi ve Karabük ilinin Eskipazar ilçesi bulunur. Doğusunda Çankırı'nın Ilgaz ve Atkaracalar ilçeleri, güneyinde ise Kurşunlu ve Bayramören ilçeleri yer alır. "Çerkeş nerede?" sorusunun cevabı, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun birleştiği bir kavşak noktasıdır.

ÇERKEŞ HANGİ ŞEHİRDE? Çerkeş hangi şehirde sorusunun yanıtı Çankırı'dır. Burası, Çankırı şehrinin (ilinin) 12 ilçesinden biridir. Ancak Çerkeş, Çankırı şehir merkezine (yaklaşık 125 kilometre) oldukça uzak bir mesafede yer alır. Çerkeş, coğrafi ve ekonomik olarak Çankırı merkezden çok, komşusu Karabük'e ve D-100 güzergahı üzerindeki Bolu'nun Gerede ilçesine daha entegredir. Çankırı'daki Çerkeş, ilin sanayileşmiş "batı kapısı" olarak bilinir ve Çankırı'nın en önemli ilçelerinden biri olarak öne çıkar. ÇERKEŞ HANGİ İLDE? Çerkeş, idari olarak Çankırı iline kayıtlıdır. Çankırı ilinin, (Kurşunlu ve Atkaracalar ile birlikte) batı sınırını oluşturan ilçelerden biridir. Çerkeş hangi ilde diye bakıldığında, Çankırı'nın en gelişmiş ve en sanayileşmiş ilçelerinden biri olduğu görülür. Bu gelişmişlik, büyük ölçüde D-100 karayolu üzerinde bulunmasından ve bu stratejik konum sayesinde bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çekmesinden kaynaklanır. Çerkeş, Çankırı ilinin hem lojistik hem de üretim alanında önemli bir yükünü taşır. ÇERKEŞ HANGİ BÖLGEDE? Çerkeş hangi bölgede sorusu, coğrafi ve idari olarak iki farklı cevabı olan nüanslı bir konudur. İdari olarak Çerkeş, bağlı olduğu Çankırı ili nedeniyle Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Bu nedenle Çerkeş, resmi olarak İç Anadolu ilçesi olarak sınıflandırılır.

Ancak, Çerkeş'in coğrafi konumu tam bir "geçiş" bölgesidir. İlçenin hemen batısındaki komşuları (Karabük, Bolu) Batı Karadeniz Bölgesi'ndedir. Bu nedenle Çerkeş'in iklimi ve bitki örtüsü, İç Anadolu'nun sert bozkır iklimi ile Batı Karadeniz'in ormanlık ve daha nemli iklimi arasında bir geçiş özelliği gösterir. Çerkeş'in kuzey kesimleri Batı Karadeniz'in dağlık orman yapısını yansıtır. ÇERKEŞ KONUMU NEDİR? "Çerkeş konumu nedir?" sorusunun en net ve en önemli cevabı, onun bir "D-100 karayolu kenti" olmasıdır. Çerkeş'in tüm ekonomik ve sosyal kimliği bu konum üzerine kuruludur. İstanbul'u Ankara'ya (TEM otoyolu öncesindeki ana yol) ve daha da önemlisi Batı'yı Orta ve Doğu Karadeniz'e (Samsun, Amasya, Tokat) bağlayan ana tarihi yol olan D-100 (E-80) Devlet Yolu, ilçenin tam merkezinden geçer. Bu konum, Çerkeş'i Türkiye'nin doğu-batı eksenindeki en önemli karayolu duraklarından biri yapar. İstanbul-Samsun veya İstanbul-Ankara (eski yol) güzergahını kullanan tüm şehirlerarası otobüs firmaları, nakliye kamyonları (TIR'lar) ve özel araçlar için Çerkeş, kritik bir mola, dinlenme ve lojistik noktasıdır. İlçe merkezi ve D-100 kenarı, bu yolcu trafiğine hizmet veren çok sayıda tesise ev sahipliği yapar.