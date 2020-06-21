Çerkes kültürünü ve tarihini müzede tanıtıyorlar - SAKARYA

Geçen yıl Rusya Federasyonu'na bağlı Adıge Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov'un katılımıyla Maksudiye Mahallesi'nde hizmete açılan Çerkes Kültür Evi'nde, Çerkes, Abhaz ve Türklerin tarihini ele alan unsurlar gelecek nesillere aktarılıyor.Kültür evindeki, eski dönemlerde, savaşlarda kullanılan çeşitli materyal, unsur, eşya, kitap ve bilgiler, Çerkes tarihine ışık tutuyor.Birçok bölgeden ziyaretçilerini ağırlayan, müze statüsünde bulunan kültür evinde, Çerkes, Abhaz ve Türklerin kendi dönemlerinde elde ettiği başarılar anlatılıyor.- "Amacımız Türk kültürünün yanında diğer kültürlerimizi de tanıtmak"Çerkes Kültür Evi Kurucusu Nahit Serbes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çerkes kültürüne hizmet olması açısından böyle bir müze kurduğunu söyledi.Çerkes, Abhaz ve Türk kültürünü yaşatmayı hedeflediklerini ifade eden Serbes, kültür evinin bir yıldır hizmette olduğunu dile getirdi.Serbes, kültür evinde Çerkeslerin tarihi, unsuru ve kökü olduğunu belirterek, "Kültürlerin birbirlerine olan bağlarının kopmaması lazım. Biz kültürlerimizin unutulmasını istemiyoruz. Kültürlerimiz evrenseldir. Çerkes kültüründe yaşıyorsanız mutlaka iyi insan olmanız lazım. Burada birçok dokümanımız var. Tarihimizi gençlerimize öğretiyoruz. Elimizde Çerkes kültürünü anlatan binlerce kitap var. Bizim amacımız kültürümüzü tanıtmak." diye konuştu.Kültür evine Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi geldiğini ve bu durumun kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Serbes, şunları kaydetti:"Türkiye'nin her yerinden misafirlerimiz geliyor. Müzemiz ücretsizdir, kültürünü öğrenmek isteyenlere kapımız açık. Burada birçok materyal bulunuyor. Biz bunları çeşitli yerlerden topladık. Rusya'da 3 Çerkes cumhuriyeti var. Oraya gittiğim zaman araştırıp bulduğum bazı materyalleri buraya getiriyorum. Çevremizdeki vatandaşlarımız da evlerinde bulunan tarihi değere sahip eşya ve materyalleri buraya getiriyor, getirenlerin de isimlerini unsurun önüne yazıyoruz. Amacımız Türk kültürünün yanında diğer kültürlerimizi de tanıtmak. Bu kültürlerin hepsi birbiriyle ilişkili."Kültür evi görevlisi, Suriye Çerkeslerinden Bessam Hac Hasan da Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye'ye geldiğini, müzeyi ziyaret eden misafirlere yardımcı olduğunu söyledi.Kültür evinde Çerkes, Abhaz ve Türk kültürünü anlatan birçok unsur olduğunu ifade eden Hasan, müzeye her yerden ziyaretçilerin geldiğini ve Maksudiye'de Çerkes kültürünün çok iyi yaşatıldığını dile getirdi.
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