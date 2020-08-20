Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan ve akşam evine giderken katil Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir’in (20) ismi Ordu’nun Altınordu ilçesinin en büyük meydanına verildi.

İSMİ KALP ŞEKLİNDE SEMBOLLENDİ

İHA'da yer alan habere göre Ordu Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı mevkiinde bulunan meydana ‘Ceren Özdemir Meydanı’ isminin bulunduğu sembolü yerleştirdi. Kalp şeklinde düzenlenen sembolde Ceren Özdemir’in ismini kalp içerisinde yer aldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALMIŞTI

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, 'canavarca hisle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olmuştu.