AA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'u iş yerinin önünden geçerken gören ve bir süre takip ettikten sonra polise ihbar eden esnaf Alpay Taşcı, "Ben insanlık namına yaptım bu işi. Başka kadınların, başka insanların ölmemesi için yaptım. Bu bir vatandaşlık görevidir." dedi.

Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de esnaflık yapan Taşcı, sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü katil zanlısı Özgür Arduç'un, iş yerinin önünden geçtiğini fark etti.

Arduç'u bir süre takip eden ve lokantaya girdiğini gören Taşcı, 155'i arayarak ihbarda bulundu.

Dikkati ve ihbarı sayesinde zanlının yakalanmasına katkı sağlayan Alpay Taşcı, Ordu Adliyesi önüne gelerek süreci de yakından takip etti.

Taşcı, Adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün öğleden sonra şahsın fotoğrafının sosyal medyada yayıldığını, şahsı da ilk önce burada gördüğünü söyledi.

Bir süre sonra sosyal medyada gördüğü şahsın iş yerinin önünden geçtiğini fark ettiğini belirten Taşcı, "Ben de şahsı o anda tespit ettim. Açıkçası dükkanımın önünden de geçeceği hiç aklıma gelmemişti. Şahıs, üzerinde yağmurluk bir mont ve yanında bir şemsiyeyle geçti. Ben de o esnada şahıstan şüphelendim ve bir süre takip ettim." dedi.

"LOKANTANIN KAPISINDA BEKLEDİM, İYİCE YÜZÜNE BAKTIM"

Taşcı, bir süre yürüdükten sonra şahsın bir lokantaya girerek yemek istediğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Lokantacı arkadaş parası olmayınca yemek vermedi. Ben de o sırada lokantacı arkadaşa şahsın katil olabileceğini ve kendisinden şüphelendiğimi anlattım. Lokantacı arkadaş ilk önce inanmak istemedi. Katil zanlısı buralarda niye dolaşsın gibi bir tepki gösterdi. Şahıs bir başka lokantaya gitti ve aynı ret cevabını burada da aldı. Şahsı lokantanın kapısında bekledim ve iyice yüzüne baktıktan sonra emin oldum. Hemen 155'i arayarak ihbarda bulundum. Polis memuru arkadaşa katil zanlısına benzeyen bir adam olduğunu ve üzerindeki kıyafetlerinin de bilgisini verdim."

Bu sırada zanlıyı takip etmeyi sürdürdüğünü ifade eden Taşcı, zanlının fark edildiğini anlayarak hızlanmaya başladığını anlattı.

Taşcı, bir süre sonra olay yerine gelen polislerce zanlının yakalandığını belirterek, "Ben insanlık namına yaptım bu işi. Başka kadınların, başka insanların ölmemesi için yaptım. Bu bir vatandaşlık görevidir. Yarın belki bu gibi olaylar bizim annemizin, kız kardeşimizin de başına gelebilir. Ben eğer o adamı görmeseydim belki bir cinayet daha işleyecekti. İnşallah hak ettiği cezayı alır." ifadesini kullandı.