Alışverş etkinliği önceki gün bir alışveriş merkezinin fuaye alanında gerçekleşti. Gün boyu süren etkinlikte birçok tasarımcı kendi ürünlerini tanıttı. Standları ziyaret etmeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı.

Aslı Enver, Ceren Moray ve Gizem Hatipoğlu, gün içerisinde etkinliğe katılıp bol bol alışveriş yaptı. Aslı Enver, arkadaşı Didem İnselel’in standından alışveriş yapıp arkadaşına destek oldu.