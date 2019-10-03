03 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Modacı Atilla Kalpakarslan’ın 6 aylık hamile olan kızı oyuncu ve manken Ceren Kaplakarslan ile annesini silah kabzasıyla vurarak yaraladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan nişanlısı Temel Kankıran, yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edilmişti.
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Temel Kankıran, önceki akşam avukatları Cemil Erdoğan, Nazlı Özkul ve Metin Ercan ile Bebek’te bir mekanda yemek yerken objektiflere yansıdı. Çıkışta hızla arabasına geçen Temel Kankıran, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakırken avukatları basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Avukat Cemil Erdoğan, Temel Kankıran’in mağdur olduğunu belirterek Ceren Kalpakarslan’ın aldığı darp raporlarının çelişkili olduğunu söyledi. Erdoğan, “Yargılama sürecinde haklı olduğumuz, mağdur olduğumuz nispeten ortaya çıkmakta. Bu konu tamamen bir yalandan ve iftiradan ibaret abartılmış içeriği değiştirilmiş. Öncelikle bir silahla birine vurmanın karşılığında çok ciddi bir yaralanma ortaya çıkar. Hastaneye gittiklerinde hastane raporları herhangi bir hayati sorunun olmadığı, sadece yüzde itişme sırasında meydana gelen yumuşak bir deri ekimozu olduğu diğer taratan ikinci alınan rapor çelişkili” dedi.
6 aylık hamile nişanlısı Ceren Kalpakarslan ve annesi Nuray Kalpakarslan’ın Müvekkili Temel Kankıran’ın silahını almaya çalıştığı söyleyerek, “Ellerde kırık olduğu verilen raporun radyolojik bulgulara dayanmadığı bilir kişi incelemelerin bu durum ortaya çıkmıştır. Sadece müvekkil kendisini korurken özellikle üzerindeki silahı almaya yönelik kendisini korumak isterken bir itişme meydan gelmiştir. Bundan kaynaklı Ceren Hanım ve Nuray Hanım'ın düşmesi söz konusu” şeklinde konuştu.
Avukat Nazlı Özkul, Ceren Kalpakarslan’ın duruşmaya gelmediği annesi Nuray Kalpakarslan ile ABD’de olduğu söyledi. Özkul, “Ceren Hanım ve annesi bugün duruşmaya katılmadı. Şu anda kendileri ABD’deler” ifadelerini kullandı.
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