Ceren Kaplakarslan ile sanık Temel Kankıran, bekâr ve yetişkin iki birey olarak yaklaşık 2.5 yıl duygusal bir ilişki yaşamıştır. Bebek sahibi olmayı kararlaştırmış ve bu bebeğin dünyaya gelmesi konusunda tam bir mutabakat içinde olmuşlardır. Müvekkilimizin tek amacı bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmektir.