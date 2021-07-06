Ceren'in katiline hakimden çarpıcı yanıt!

Altınordu ilçesinde 3 Aralık 2019 akşamı meydana gelen olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3´üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
DHA'nın haberine göre, katil zanlısı Özgür Arduç, bir gün sonra kent merkezinde esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu bıçakla yaraladı.
MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI
Tutuklanan Özgür Arduç, Ceren Özdemir'i öldürmesine yönelik eyleminden dolayı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde yapılan yargılamada, 'canavarca hisle kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Özgür Arduç'un polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli'ye yönelik eyleminden dolayı 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında dava açıldı. Daha önceki duruşmalarda, polis memurlarından Zeki Çelik'te geçici duyu ve organ kaybı oluştuğunun bildirilmesi üzerine mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu´ndan kati rapor talep etti. Söz konusu raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle sanık Arduç hakkında, bir önceki duruşmada raporun gelme süresi göz önüne alınarak tahliye kararı verilmişti.
ALTINCI KEZ HAKİM KARŞISINDA
Sanık Özgür Arduç hakkında açılan davanın 6'ncı celsesi görüldü. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya polis memurlarından Zeki Çelik katılırken, diğer polis memuru Haydar Değerli katılmadı. Van'daki cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Özgür Arduç'un koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, eldiven taktığı ve tulum giydiği görüldü. Mahkeme öncesinde Arduç, SEGBİS odasında oturduğu sandalyeden kalkarak pencereden dışarıya baktı. Özgür Arduç, mahkeme başkanının, "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi. Bir sonraki duruşmada karar verilmesini isteyen Arduç´a, mahkeme başkanı "Biz senden daha çok istiyoruz karar vermeyi" yanıtını verdi.
'KOLUMDA YÜZDE 60 GÜÇ KAYBI VAR'
Duruşmada söz alan Zeki Çelik, "Bu olaydan dolayı vazife malulü olarak emeklilik işlemlerim tamamlandı. Kolumda yüzde 60 güç kaybı oluştu. Bu nedenle aktif görevde bulunamayacağım ama idari olarak emniyet içerisinde görev alacağım" dedi.
Mahkeme heyeti duruşmayı kati rapor eksikliklerinin giderilmesi için 21 Eylül'e erteledi.
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