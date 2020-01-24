Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Ceren Damar’ın kopya çektiği öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından katledilmesine ilişkin davanın 3. duruşması görülüyor. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar bekleniyor.

Kasım 2019’da görülen ikinci duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanık Hasan İsmail Hikmet'in “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemişti. Bugünkü duruşmada sanık ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alınıyor. Mahkemenin savunmaların tamamlanmasının ardından kararını vermesi bekleniyor.

ODASINDA KATLEDİLMİŞTİ

Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde fakültedeki odasında sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü.

AVUKAT: BU BİR KADIN CİNAYETİ DOSYASI DEĞİLDİR

Duruşmanın başında bazı katılma taleplerine dair Sanık Hikmet’in avukatı Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın beyanı alındı. Bıçak, “Elinizdeki dosya kadın cinayeti dosyası değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye dönük çaba vardır. Dolayısıyla katılma taleplerinin reddine verilmesini istiyoruz” dedi. İzleyici sıralarından bu sözlere tepki geldi. Daha sonra kararını açıklayan Mahkeme heyeti TBB Kadın Hakları Komisyonu’nun da aralarında bazı dernek ve kuruluşların davaya katılma taleplerinin reddine karar verdi.

Bıçak’ın avukatı daha sonra bazı tanıklarının hazır olduğunu ve dinlenmelerini istediğini söyledi.