Cerebral Palsy'li çocuklar için sahnedeler

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı tarafından kurulan Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları’nın anneleri, özel gereksinimi olan çocuklara destek amacıyla 24 Nisan 2019 tarihinde Caddebostan Kültür Merkezi'nde bir etkinlik düzenleyecek.

Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları bünyesinde çocuklar için hayata geçirdiği projelere bir yenisini ekleyen Okul Aile Birliği ‘Anneler Korosu’nu oluşturdu.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Metin Sabancı Özel Eğitim Okullarında eğitim alan çocukların annelerinden oluşan koro, 24 Nisan 2019 akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde vereceği yardım konseriyle Cerebral Palsy’e yönelik farkındalık oluşturmayı hedeflerken, konserden elde edilen tüm gelir ise Metin Sabancı Okullarına devam eden öğrencilerin eğitiminde kullanılacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Yönetmeni Erdem Şentürk ile birlikte çalışmalarını sürdüren Metin Sabancı Okulları Anneler Korosu’nun vereceği farkındalık konseri, tüm halka açık olacak.