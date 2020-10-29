Cerablus'ta eğitim kalitesinin artırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı

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GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'ta, Gaziantep Üniversitesi bünyesinde kurulan meslek yüksekokulunun dört sağlık programına ilişkin eğitim ve öğretimin iyileştirilmesine yönelik iş birliği kararlaştırıldı.

Bu kapsamda hazırlanan protokol GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ile Sema İnsani ve Tıbbi Yardım Derneği Başkan Vekili Abdulhanan Ajouja ile diğer yetkililerin katılımıyla imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Özaydın, bölgeye eğitim götürme ve kalifiye insan yetiştirmeye yönelik çalıştıklarını belirterek, "Bölgede yaşayanlar da bizim insanlarımız. Medeniyetimiz insanı yaşatma üzerine kurulu bir medeniyet. Bu protokol, eğitim ve sağlık anlamında hizmet götürme açısından oldukça önemli. Bu iş birliğinden son derece mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Birol Akgün de Türkiye'nin yurt dışındaki eğitim çalışmalarını üstlenen bir kurum olduklarını hatırlatarak Suriye'de GAÜN eliyle yürütülecek olan bu projeye destek vermekten ve bunun bir parçası olmaktan son derece gururlu olduklarını belirtti.

Akgün, "Buradan iyi insanlar yetişecek ve Suriye'nin yeniden imarında, gelişmesinde, kalkınmasında önemli roller oynayacak." ifadesini kullandı.

Ajouja ise Suriye'de eğitime yaptıkları desteklerden dolayı GAÜN ve Maarif Vakfına teşekkür etti.