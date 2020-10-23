Cerablus balistik füzelerle hedef alındı

Askeri muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus'un güneyindeki Küse bölgesinde mazot rafinelerine saldırı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığı saldırının, Lazkiye’de konuşlu Rus donanmalarından 2 balistik füzeyle düzenlendiği öğrenildi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.