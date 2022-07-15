Ukraynalı yetkililer, Rus füzelerinin saldırısı sonucu, ülkenin doğusundaki cepheden uzak bir kentte aralarında üç çocuğun da bulunduğu 22 kişinin öldüğünü açıkladı.
Donbas'ta süren çatışmaların çok uzağında bulunan Başkent Kiev'in güneybatısındaki Vinnitsya'daki saldırıda 100 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Saldırıda üç Rus füzesi ofislerin bulunduğu bir apartmanı vurdu ve meskun binalar da hasar gördü.
Ukrayna lideri Volodimir Zelenski saldırıyı "açık bir terör eylemi" diye niteledi.
Ukraynalı yetkililer, füzelerin dokuz katlı ofis binasının otoparkına isabet ettiğini açıkladı. 370 bin kişilik kentteki meskun binalar da hasar aldı.
Sivillerin hedef alındığını reddeden Rusya Savunma Bakanlığı ise henüz bir açıklama yapmadı.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, saldırının Karadeniz'deki bir denizaltıdan atılan Kalibr güdümlü füzeleriyle gerçekleştirildiğini duyurdu.
Üst düzey bir kurtarma yetkilisi Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada "büyük ihtimalle saldırıdan sağ kurtulan kimseyi bulma şansı yok" dedi.
Zelenski ise sosyal medyada yaptığı açıklamada "Her gün Rusya sivilleri, Ukraynalı çocukları öldürüyor, askeri hedeflern olmadığı sivil tesislere füze saldırıları düzenliyorlar. Bu açık bir terör eylemi değilse, nedir?" ifadelerini kullandı.
Saldırı, AB Dışişleri ve Adalet Bakanları'nın Lahey'de Rus savaş suçları iddiaları konusunda yapacakları konferantan önce düzenlendi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba Rusya'yı Vinnintsya'da "bir başka savaş suçu" işlemekle suçladı.
Kuleba "Rus savaş suçlularını Ukraynalılar'ın döktüğü her damla kan ve ter için yargılayacağız" dedi.
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Cepheden uzaktaki Ukrayna kentine füze saldırısında 22 kişi öldü/cepheden-uzaktaki-ukrayna-kentine-fuze-saldirisinda-22-kisi-oldu-3477583
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