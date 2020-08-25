İHA

Kars İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda ismi açıklanmayan 1 kişinin evinde silah ve mühimmat olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Arpaçay’da önceden adresi belirlenen eve operasyon düzenledi.

İHA'nın haberine göre, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelinin evinde yapılan aramada, 5 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 154 adet mühimmat ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Jandarma ekiplerince evde yapılan detaylı aramada, çalıntı olduğu öğrenilen 1 adet motosiklet ele geçirildi ve sahibine teslim edildi. Olayla ilgili şüpheli 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.