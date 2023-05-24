Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler BBC Dünya

Cep telefonunun alınmasına kızan öğrenci yatakhaneyi kundakladı: 19 ölü

Güney Amerika ülkelerinden Guyana’daki bir okul yatakhanesinde 19 öğrencinin öldüğü yangının, cep telefonuna el konulmasına kızan bir öğrencinin kundaklaması sonucu çıktığı belirtildi.

Giriş: 24.05.2023 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL

Güney Amerika ülkelerinden Guyana’da bir okul yatakhanesinde çıkan yangında 19 öğrenci hayatını kaybetti. Yangının, cep telefonuna el konulmasına kızan bir öğrencinin okulu kundaklaması sonucu çıktığı açıklandı.

Yangında ölenlerin çoğunun kız öğrenciler olduğu kaydedilirken, yatakhanenin kapının kilitli ve pencerelerin demirli olması yüzünden kurbanların mahsur kaldıkları bildirildi.

Yaralanan zanlının hastanede tedavi gördüğü ve kundaklamayı itiraf ettiği duyuruldu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yetkililer, zanlıya suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceği konusunda hukuki tavsiye aldıklarını bildirdi.

Yangın yatakhanenin banyo bölümünde başladı ve daha sonra 57 öğrencinin kaldığı, kısmen ahşap binayı tamamen sardığı açıklandı.

Ülkenin orta kesimlerindeki Mahdia kentinde yaşanan yangından sağ kurtulanlar, gece yarısı çığlık sesleriyle uyandıklarını söyledi.

Zanlı kız çocuğunun, kendisinden büyük bir erkekle ilişki yaşaması nedeniyle ceza aldığı bildiriliyor.

Guyana Cumhurbaşkanı İrfaan Ali, yangın için “büyük facia” dedi.

Yangında beş yaşındaki oğlunu kaybeden yatakhane yöneticisinin de, panik nedeniyle yatakhanenin kapısının anahtarını bulamadığı kaydedildi.

İtfaiyecilerin, öğrencilerin binadan çıkmasına yardımcı olmak için duvarları yıkmak zorunda kaldığı açıklandı.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun yerli kız çocukları olduğu ve yangında yaralananlar da bulunduğu açıklandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların bazılarının durumu ağır.

Yerel medya, yangında ölenlerin kimliklerini belirleyebilmek için DNA testi gerektiğini duyurdu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Schengen vize başvuruları durduruldu" iddialarına yanıt
Büyük İskender'in işgal edemediği şehir
Büyük İskender'in işgal edemediği şehir
D-100'de 4 işçinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
D-100'de 4 işçinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
Altun: Türk demokrasisine kara bir leke
Altun: Türk demokrasisine kara bir leke

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.