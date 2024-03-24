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        Haberler Gündem Güncel Cep telefonu şeklindeki 14 kiloluk gümüş külçeler gümrüğe takıldı

        Cep telefonu şeklindeki 14 kiloluk gümüş külçeler gümrüğe takıldı

        Ülkesinden Türkiye'ye kaçak yoldan kıymetli maden sokmak isteyen Romanya vatandaşının, eriterek cep telefonu şeklinde külçe haline getirdiği 14 kilo 252 gram kaçak gümüş, Bulgar gümrüğüne takıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 17:49 Güncelleme: 24.03.2024 - 18:03
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        Telefon şeklinde gümüş külçeler gümrüğe takıldı
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        Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye seyahat eden iki sürücü ve 17 yolculu otobüs, Edirne Kapıkule sınır kapısının karşı tarafındaki Kaptan Andreevo gümrük kapısında ekipler tarafından kontrol edildi.

        Kontrolde yolculardan birinin üzerinde 9 bin euro değerinde toplam ağırlığı 14 kilo 252 gram olan dört adet gümüş külçe bulundu.

        Kaçak gümüşlere el konulurken, Romanya vatandaşına Gümrük Kanunu uyarınca işlem yapıldı.

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        #GÜMRÜK
        #gümüş
        #bulgaristan
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