Cep telefonu şeklindeki 14 kiloluk gümüş külçeler gümrüğe takıldı

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Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye seyahat eden iki sürücü ve 17 yolculu otobüs, Edirne Kapıkule sınır kapısının karşı tarafındaki Kaptan Andreevo gümrük kapısında ekipler tarafından kontrol edildi.

Kontrolde yolculardan birinin üzerinde 9 bin euro değerinde toplam ağırlığı 14 kilo 252 gram olan dört adet gümüş külçe bulundu.

Kaçak gümüşlere el konulurken, Romanya vatandaşına Gümrük Kanunu uyarınca işlem yapıldı.