TEKNOLOJİDE TAKSİT SINIRI NEYDİ?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) taksitlendirmeyi düzenleyen yönetmeliğine göre taksit sayısı Beyaz Eşya alışverişlerinde en fazla 9 ay, Elektronik Eşya alımlarında 4 ay, Bilgisayar ürünlerinde en fazla 12 ay ve Tablet alımlarında 6 ay olarak uygulanıyor. 5000 TL altı Televizyon alış verişlerinde 9 ay, 5000 TL üzeri Televizyon alışverişlerinde ise en fazla 4 ay taksit uygulanır.

Bu uygulama, ticari kredi kartları için geçerli olmuyor. Ticari kredi kartları ile tüm kategorilerdeki ürünlere taksitli ödeme yapılabiliyor.