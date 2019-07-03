Cep'te yeni trend, gençlere iş imkanı

Teknoloji ürünleri 7’den 70’e herkesin yaşamında giderek daha fazla yer ediyor. Bu durum, beraberinde yeni kavram ya da kavram setlerinin de hayatımıza girmesine neden oluyor. Bazen yepyeni bir kavramla karşılaşıyoruz, bazen var olan bir kavrama yeni bir anlam yüklüyoruz. Bu çerçevede “kullanıcı deneyim veya müşteri deneyim mağazası” da bundan böyle sıkça karşılaşacağımız bir kavram olarak öne çıkıyor.

ESTETİZE MAĞAZALAR

Bu mağazalar, dünyada da hızla yayılıyor. Kullanıcılar ya da piyasa deyişiyle müşteriler, sayıları giderek artan müşteri deneyim mağazalarında, ürünle tanışıyor. Rengi, ışığı, sıcaklığı ayarlanmış, estetize edilmiş bir ortamda müşteriler, damak tadına uygun sert orta ya da hafif kahvesini yudumlarken, kasları gevşeten müziğini dinlerken ürüne dokunuyor. Özelliklerine bakıyor, tek tek deniyor; deneyimliyor. Somut olarak hissediyor.

Sektör uzmanları, deneyim mağazalarının müşteri üzerindeki etkisi hakkında şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Bu mağazalar, kullanıcılara ürünleri deneyimleme olanağı sunuyor. Müşteriler nezdinde markaya güveni artırıyor. Dünyada mobilya, ev aletleri gibi birçok farklı sektörde deneyim mağazaları kuruluyor. Başta cep telefonu olmak üzere teknoloji firmaları da bu konuda gereken adımları atıyor.”

TÜRKİYE’DE YENİ MAĞAZALAR AÇILACAK

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de deneyim mağazalarında cep telefonu markaları öne çıkıyor. Dev markalar, pazar paylarını artırmak ve müşterileriyle sürekli temasta kalabilmek, yeni ürün ve hizmetleri sunmak için şimdilik büyükşehirlerde peş peşe deneyim mağazaları açıyor.

Sektör uzmanları, büyük cep telefonu markalarının Türkiye’nin belirli illerinde daha fazla mağaza açacağını, bunun da özellikle gençler için yeni istihdam anlamına geldiğini belirterek, “Araştırmalar, tüm dünyada internetten satışların artmaya devam ettiğini gösteriyor. Müşteriler, ürünü almadan önce tecrübe etmek için mutlaka deneyim mağazasına uğramak istiyor. Bu da demektir ki deneyim mağazalarının sayısı artacak, müşteri potansiyelinin olduğu illerde daha fazla görünür olacak” dedi.

Bu tür mağazaların sayısı ne kadar ve hangi illerde?

Uzmanlar, bu soruyu şöyle yanıtladı:

“İstanbul’da, Apple’ın 2, Samsung’un 2, Xaomi’nin 3, Huawei’nin bir mağazası var. Huawei’nin İzmir’de bir mağazası bulunuyor. Bu markalar, deneyim mağaza sayılarını artırmak için planlamalar yapıyor. Özellikle yeni odakları İstanbul, İzmir ve Ankara. Bunlar, ilk etapta planlanan iller olarak karşımıza çıkıyor.”