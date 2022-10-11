KPMG'nin dünyanın en büyük şirketlerinde görev yapan bin 300'den fazla CEO'ya stratejileri ve görünümleri hakkında sorular yönelttiği "Küresel CEO Araştırması"nın 2022 yılı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre liderlerin yüzde 58'i hafif ve kısa süreli bir resesyon bekliyor.
Üst düzey yöneticilerin yüzde 14'ü, 2022'nin başlarına (yüzde 9) kıyasla biraz daha yüksek bir oranla, bugünün en acil endişeleri arasında resesyon konusu olduğunu belirtirken pandemi yorgunluğu ise yüzde 15 ile listenin başında yer alıyor.
Her 10 CEO'dan 8’i (yüzde 86) bir yıllık zaman zarfında bir resesyon beklediğini söylerken, yüzde 71'i bu resesyonun şirket kazançlarını yüzde 10'a kadar etkileyeceğini öngörüyor. Üst düzey yöneticilerin büyük çoğunluğu (yüzde 73) resesyonun beklenen büyümeyi sekteye uğratacağına inanıyor.
Bununla birlikte, dörtte üçü (yüzde 76) yaklaşan resesyon öncesinde şimdiden tedbir amaçlı adımlar attıklarını da belirtiyor.
Bu endişelere rağmen üst düzey yöneticiler, KPMG'nin şubat ayında 500 CEO ile yaptığı "CEO Pulse" araştırmasına (yüzde 60) kıyasla önümüzdeki 6 ay için ekonominin dayanıklılığına belirgin bir şekilde daha fazla güven duyuyor (yüzde 73).
Ayrıca, liderlerin yüzde 71'i küresel ekonominin önümüzdeki 3 yıl içindeki büyüme beklentilerinden (2022'nin başlarında yüzde 60) ve neredeyse her on CEO'dan dokuzu (yüzde 85) şirketlerinin önümüzdeki 3 yıl içindeki büyümesinden emin olduklarını ifade ediyor.
'TEMKİNLİ BİR İYİMSERLİK SAĞLAYABİLİR'
Araştırma sonuçlarını değerlendiren KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan, "Küresel pandemi, jeopolitik gerilimler, enflasyonist baskılar ve finansal zorluklar gibi nesilde bir görülen sorunlar kısa süre içinde arka arkaya geldi. Bu zorluklar küresel CEO'ların da iyimserliklerini olumsuz yönde etkiliyor. Ekonomik gelişmelerin şu anda iş dünyası liderleri için en önemli endişe kaynağı olması şaşırtıcı olmasa da yöneticilerin kendi şirketlerine ve uzun vadeli büyüme beklentilerine makul düzeyde güven duyduklarını görmek cesaret verici” dedi.
Alsan, son yıllarda yaşanan olayların iş dünyası için gerçek bir türbülans yarattığına da değinerek, “Bu araştırmada ortaya çıkan bulgular, bu olaylarla mücadele eden ve üstesinden gelen yöneticilerin şirketlerinin dayanıklılığına daha fazla güvendikleri ve bugün karşı karşıya olduğumuz gerçek belirsizliklerin bazılarını azaltmaya odaklandıkları konusunda temkinli bir iyimserlik sağlayabilir" diye konuştu.
KPMG'nin 2022 yılı Küresel CEO Araştırması'nda öne çıkan diğer sonuçlar ise şu şekilde;
- CEO'lar işe alımları durduruyor, işten çıkarma yapmayı planlıyor
- CEO'lar resesyona hazırlanmak için kısa dijitalleşme stratejilerini gözden geçiriyor
- Yıkıcı teknolojiler ve itibar riski büyüme önündeki en büyük riskler arasında
- Şirketler siber güvenliği artık en büyük riskler arasında görmüyor
- Paydaşlar "yeşil yaklaşım ile göz boyamadan" şüpheleniyor
- Ekonomik baskı ÇSY hedeflerini yavaşlatıyor
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