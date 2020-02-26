26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
“CEO Club Banka Dışı Finans Zirvesi”nde finans dünyasının önde gelen isimleri sektörün bugününü,geleceğini ve ekonomiye katkılarını değerlendirdi.
Ak Portföy, EY, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Tam Factoring co sponsorluğunda Shangri La Bosphorus’ta gerçekleştirilen “CEO Club Banka Dışı Finans Zirvesi”, Capital ve Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in açılış konuşmalarıyla başladı. Daha sonra BNP Paribas Cardiff CEO’su Cemal Kişmir’in moderatörlüğünü yaptığı “Başkanlar Konuşuyor” başlıklı panelde Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Dr. Alp Keler, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli ve Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke banka dışı finans sektörünün performansını ve geleceğe dönük beklentilerini paylaştı.
Bu panelin ardından Ekonomist Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu moderatörlüğündeki “Sermaye Piyasaları ile Büyüme” başlıklı oturumda Akfen Holding Başkanı Hamdi Akın kendi şirketlerindeki deneyimlerini ve önerilerini dile getirdi. Ardından EY Orta & Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya (CESA) Bölgesi Yapılanma Lideri Raj Apte de “Dünyada Yeni Finansman Alternatifleri” başlıklı bir sunum yaptı.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Alternatif Finansman Kaynakları ve Reel Sektör”panelinde de Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar ile Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı işletmelere sunulan finansman modelleri, büyüme stratejileri ve sektörü bekleyen fırsatlar ve dijital dönüşüme ilişkin öngörülerini paylaştı.
Günümüzde şirketlerin dijitalleşebildikleri ölçüde rekabet edebildiklerine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:
“Dijitalleşme yarışında hızlı ve doğru adımları atamayan şirketler, geleceğin dünyasında rekabetin gerisinde kalacak. Accenture Dijitalleşme Endeksi’ne göre, dijitalleşme performansı en yüksek sektör %81 ile Finansal Hizmetler. Dijital dönüşümün temelinde de; kullandığımız tüm cihaz ve eşyaların yer ve zamana bağlı olmaksızın birbirleriyle iletişime geçebilmesini sağlayan Nesnelerin İnterneti Teknolojisi (IoT) bulunuyor. Vodafone Grubu olarak 50’yi aşkın ülkede 100 milyondan fazla nesneye hayat veren, dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda yer alıyoruz. Türkiye’de banka ve finans kuruluşlarının ‘dijital iş ortağı’ olarak, Nesnelerin İnterneti'nden bulut uygulamalarına, bina içi ağ çözümlerinden mobil iletişime kadar geniş bir alanda katma değerli çözümler sunuyoruz. Örneğin, bir müşterimize sunduğumuz çağrı merkezi çözümleri ile %40’a varan verimlilik sağladık. Bir başka müşterimize sunduğumuz bulut santral ürünümüzle operasyonel olarak çalışanlara %50’ye varan zaman kazanımı sağladık. Vodafone Business olarak, finansman ve teknolojinin gücünü bir araya getirerek, işletmelerin ihtiyaçlarına özel, onları yarının dünyasına hazırlayacak çözümler üretebileceğimize inanıyoruz.”
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