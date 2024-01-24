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        Haberler Dünya Amerika CENTCOM: Yemendeki Husiler, balistik füze fırlattı

        CENTCOM: Yemen'deki Husiler, ABD bayraklı gemi yönüne 3 gemisavar balistik füze fırlattı

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilerin, kontrol ettikleri bölgelerden ABD bayraklı bir ticari yük gemisi yönünde 3 gemisavar balistik füze ateşlediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 22:00 Güncelleme: 24.01.2024 - 22:02
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        CENTCOM: Husiler balistik füze fırlattı
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        CENTCOM'un X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, Husilerin, yerel saatle 14.00 sularında Aden Körfezi'nde seyreden ABD bayraklı bir ticari yük gemisi yönünde 3 gemisavar balistik füze fırlattığı bildirildi.

        Füzelerden birinin denize düştüğü aktarılan açıklamada, diğer 2 füzenin USS Gravely askeri gemisince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

        Açıklamada, söz konusu ABD bayraklı ticari yük gemisinin hasar almadığı ve yaralıların olmadığı belirtildi.

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