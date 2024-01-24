CENTCOM: Yemen'deki Husiler, ABD bayraklı gemi yönüne 3 gemisavar balistik füze fırlattı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilerin, kontrol ettikleri bölgelerden ABD bayraklı bir ticari yük gemisi yönünde 3 gemisavar balistik füze ateşlediğini bildirdi.
CENTCOM'un X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, Husilerin, yerel saatle 14.00 sularında Aden Körfezi'nde seyreden ABD bayraklı bir ticari yük gemisi yönünde 3 gemisavar balistik füze fırlattığı bildirildi.
Füzelerden birinin denize düştüğü aktarılan açıklamada, diğer 2 füzenin USS Gravely askeri gemisince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu ABD bayraklı ticari yük gemisinin hasar almadığı ve yaralıların olmadığı belirtildi.