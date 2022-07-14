"Suriye'de hava saldırısında yaralanan DEAŞ elebaşı öldü"

AA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 12 Temmuz'da hedef aldığı bölgede yaralanan DEAŞ'ın üst düzey elebaşlarından Mahnal al-Agal'ın öldüğünü açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, 12 Temmuz'da Suriye'nin kuzeybatısında düzenlenen ve DEAŞ'ın üst düzey elebaşlarından ilk 5 içinde yer alan Maher Al-Agal'ın öldürüldüğü saldırıdan yaralı kurtulan Mahnal al-Agal'ın da öldüğü duyuruldu.

Açıklamada, bahsi geçen DEAŞ'lının yaralandıktan sonra nerede tedavi gördüğü veya nasıl öldüğüne ilişkin detaya yer verilmedi.

CENTCOM, 12 Temmuz'da Suriye'nin kuzeybatısında bir hava saldırısı düzenlediklerini, DEAŞ'ın üst düzey elebaşlarından Maher al-Agal'ın öldürüldüğünü ve örgütün diğer bir üst düzey elebaşının da yaralandığını açıklamıştı.