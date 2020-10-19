Cennet hurması kurusuyla dış pazarda boy gösterecekler

Honaz, Sarayköy, Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri başta olmak üzere bölgede 7 bin 100 dekar alanda 10 bin 200 ton üretimi yapılan cennet hurmasında hasat başladı.
İlk ürünlerini 10 yıl önce alan üreticiler, üretimlerini hızla artırıyor.
Meyveyi taze olarak pazarlamakta sıkıntı yaşayan Honazlı üreticiler ise cennet hurmasını kurutarak pazarda yerlerini alıyor.
Bahçeden imece usulü toplanan meyveler, daha sonra kadınların elleriyle soyulup seralarda yukarıdan aşağıya doğru saplarından aparatlarla tellere asılıyor.
Cennet hurmaları yaklaşık 15-20 günde kuruyor ve 5-6 kilogram yaş meyveden 1 kilogram kuru ürün elde ediliyor. Yaşken kilogramı 3,5 liradan satılan cennet hurmasının kurusu kilogramı 30 liradan alıcı buluyor. Hediyelik olarak da rağbet gören kurutulmuş cennet hurması üreticinin yüzünü güldürüyor.
Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, AA muhabirine, tarımda katma değerli ürünün çok önemli hale geldiğini belirtti.
Honaz'da hasat edilen cennet hurmasının Türkiye'nin önemli bir ihtiyacını karşıladığını anlatan Yelek, "Geçen yıl 12 bin ton civarında bir rekolte oldu. Bu yıl mevsimsel değişiklikler nedeniyle 10 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Geçen yıl 2,5 liradan satılan ürün bu sezon 3-3,5 liradan satışa çıkacak. Üretici yaş olarak satışta zorlanınca cennet elmasını kurutup 30 liradan satışa çıkartacak. Çiftçimiz bahçeden topladığı cennet elmasının yüzde 30'una yakınını kurutup satıyor. " diye konuştu.
Üreticinin hasattan ve satıştan memnun olduğunu ifade eden Yelek, kuru cennet hurmasında yurt dışında yeni yeni boy göstermeye başladıklarını dile getirdi.
Geçen yıl ilk ihracatlarını Almanya, İngiltere ve Dubai'ye gerçekleştirdiklerini anımsatan Yelek, "Ürünümüz gönderdiğimiz ülkelerde çok beğenildi. Bu yıl ihracatı 10 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz, çünkü cennet hurması kurusunun çok beğenildiğini düşünüyoruz." dedi.
Çiftçi Serkan Sarı ise son dönemde meyvenin daha çok kurusunu satmaya başladıklarını belirterek, "Gerçekten büyük talep var. Biz artık evimize gelen misafirlerimize lokum yerine kurutulmuş cennet meyvesini ikram ediyoruz. Bu lezzeti tadanlar çok beğeniyor." dedi.
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