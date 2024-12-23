Cennet cinayetindeki sır perdesi aralanıyor

Canlı yayında eski ve yeni koca tekrar yüzleşirken Vazgeçme ekibinin ortaya çıkarttığı o aparttaki güvenlik kamerası görüntüleri ses getirdi.

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GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İLK KEZ DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME’DE YAYINLANDI

10, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde Ümit ve Cennet’in aparta girişleri, çıkışları, ambulans çağırmaları ve daha fazlası anbean yayınlandı. Canlı yayında bir kez daha Cennet’i kimin öldürdüğü sorusunun üzerinde duruldu. Cennet gerçekten tavuktan mı zehirlendi? Yoksa Ümit veya Ferdi yalan mı söylüyor?