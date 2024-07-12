'Cennet Cehennem Vadisi' doğaseverleri ağırlıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yer alan 'Cennet Cehennem Vadisi' her yıl çok sayıda doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 bin 320 rakımda, Cilo Dağları eteklerindeki Cennet Cehennem Vadisi, eşsiz doğası ve doğal güzellikleriyle hayran bırakıyor.
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Cennet olarak adlandırılan yemyeşil vadide rengârenk çiçekler bulunuyor.
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Cehennem olarak nitelenen kısımda ise on binlerce yıllık buzulların bulunduğu derin bir vadi yer alıyor.
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Buzullaşma süreci 2 milyon yıl öncesine dayanan buzulların hızla erimesiyle genişleyen gölü ile bölge, her yıl çok sayıda doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.
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İşte kareler...
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