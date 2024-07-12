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        Haberler Yaşam 'Cennet Cehennem Vadisi' doğaseverleri ağırlıyor

        'Cennet Cehennem Vadisi' doğaseverleri ağırlıyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yer alan 'Cennet Cehennem Vadisi' her yıl çok sayıda doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 16:10 Güncelleme: 12.07.2024 - 16:10
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          Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 bin 320 rakımda, Cilo Dağları eteklerindeki Cennet Cehennem Vadisi, eşsiz doğası ve doğal güzellikleriyle hayran bırakıyor.

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          Cennet olarak adlandırılan yemyeşil vadide rengârenk çiçekler bulunuyor.

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          Cehennem olarak nitelenen kısımda ise on binlerce yıllık buzulların bulunduğu derin bir vadi yer alıyor.

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          Buzullaşma süreci 2 milyon yıl öncesine dayanan buzulların hızla erimesiyle genişleyen gölü ile bölge, her yıl çok sayıda doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

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          İşte kareler...

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