11 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında milli futbolcu Cenk Tosun'un yeni takımı Crystal Palace, sahasında konuk ettiği Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.
Selhurst Park'ta oynanan mücadelede Arsenal karşılaşmanın 12'nci dakikasında Gabonlu golcüsü Patrick Aubameyang'ın golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol çıkmadı ve konuk takım soyunma odasına 1-0 üstün gitti. İkinci yarıda ev sahibi ekip 54'üncü dakikada Jordan Ayew'in attığı gol ile müsabakada eşitliği sağladı. Arsenal'in tek golünü kaydeden Aubameyang, 67'nci dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Kırmızı beyazlılar 10 kişi kalmasına rağmen kalan sürede oyundaki kontrolü elinde tutmayı başardı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Crystal Palace puanını 29'a yükselterek ligde 9'uncu sıradaki yerini korudu. Arsenal ise puanını 28'e çıkarttı ve 10'uncu basamakta yer aldı.
CENK TOSUN, CRYSTAL PALACE FORMASIYLA İLK MAÇINA ARSENAL KARŞISINDA ÇIKTI
Everton'dan Crystal Palace'ye kiralanan milli futbolcu Cenk Tosun, mücadelenin 68'nci dakikasında Max Meyer'in yerine oyuna dahil oldu. Cenk Tosun böylece dün katıldığı yeni takımı ile ilk resmi maçına Arsenal karşısında çıkmış oldu.
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