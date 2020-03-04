Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral'ın uzun süreli sakatlıklarıyla büyük kayıp yaşayan A Milli Takım'da şimdi de Cenk Tosun şoku yaşanıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen milli futbolcunun idmanda sakatlandığı ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı. EURO 2020'de milli formayı giyemeyecek olan Cenk, sakatlığıyla ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Gece uyku uyuyamadım. Nasip böyleymiş. Bunda da bir hayır vardır" ifadelerini kullandı.

SADECE ABDÜLKADİR DÖNDÜ

EURO2020 öncesi A Milli Takım'da Merih Demiral ile Yusuf Yazıcı sakatlıklar nedeniyle turnuvayı kaçıracak. Yine uzun süreli sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür geçen hafta sahalara dönerken, Dorukhan Toköz ise takımla çalışmalara henüz başlamadı.