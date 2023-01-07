Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelirken maçta gol perdesini açan Cenk Tosun tarihe geçti.

28. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ceza sahasında buluşan tecrübeli oyuncu, Ertuğrul ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.

Vodafone Park'ta Beşiktaş formasıyla 23. golünü kaydeden Cenk Tosun, Cyle Larin'in rekoruna da ortak oldu.

Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta Cenk Tosun'dan daha fazla Süper Lig golü atan bir oyuncu bulunmuyor.