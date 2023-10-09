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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Cenk Tosun: "Montella, Türk futbolcuların dilinden anlıyor" - Futbol Haberleri

        Cenk Tosun: "Montella, Türk futbolcuların dilinden anlıyor"

        A Milli Futbol Takımı'nın golcü oyuncusu Cenk Tosun, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu yedinci maçında Hırvatistan ile oynayacakları mücadelenin liderlik için önemli olduğunu söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:46 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:46
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        "Montella dilimizden anlıyor"
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu yedinci maçında A Milli Futbol Takımı, 12 Ekim Perşembe günü deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak. TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan milliler, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı. Akşam antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ay-yıldızlı futbolcu Cenk Tosun, "Yeni dönem bizim için çok önemli. Hırvatistan maçıyla başlayacak. Liderlik için önemli bir maç. Biz lider çıkmak istiyoruz. Herkes, bütün arkadaşlarım, kardeşlerim çok iyi işler yapıyor. Herkes çok formda. İnşallah yeni hocamızla bu iki maçı iyi geçirip, Avrupa şampiyonasına gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

        "İnşallah Burak ağabey gibi goller atmak istiyoruz"

        Şenol Güneş'in istifası sonrası Beşiktaş'ın başına geçen Burak Yılmaz ile ilgili ise 32 yaşındaki futbolcu, "Burak ağabey gerçekten çok büyük bir efsane. Ondan sonra bize nasip oldu bu forma. İnşallah biz de onun gibi burada goller atmak istiyoruz. Hırvatistan maçı gerçekten çok önemli. Liderlik için çıkacağımız bir maç. İnşallah bu maçtan galip gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        "Montella, Türk futbolcuların dilinden anlıyor"

        Kırmızı-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın, Türk futbolunun dilinden anladığını vurgulayan Cenk, "Yeni hocanın gelmesiyle hava gerçekten çok güzel. Hoca bizden biri gibi, uzun süredir Türkiye'de zaten. Türkiye'yi biliyor, Türk futbolcuların dilinden anlıyor. Sıcakkanlı bir insan. Hep güler yüzlü. Buranın sorumluluğunun farkında. Burası çok büyük yer. Hava çok güzel. İlk idmanı yapacağız. Yüzde yüz hazır olmak için 2-3 gün güzel çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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