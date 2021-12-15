Cenk Tosun kararını verdi!

Cenk Tosun'un menajeri Erkut Söğüt, milli oyuncunun ara dönemde Everton'dan ayrılmayı istemediğini söyledi.

The Athletic'e röportaj veren Söğüt, "Cenk'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Takımına katkıda bulunmak istiyor. Kendisi sadece yedek kulübesinde oturup bundan mutlu olacak bir futbolcu değil" ifadelerini kullandı.

Everton formasıyla çıktığı 59 maçta 11 gol ve 6 asist üreten Cenk'in, geçen yıl olduğu gibi bu sezonun devre arasında da Beşiktaş'a gelebileceği konuşuluyordu.