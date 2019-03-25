İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun, A Milli Takım'ın Moldova'yı 4-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tosun Paşa, kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek "2 maçta 6 puandan daha önemlisi, 2 maçta da gol yemeden 6 puan almak. Eskişehir'de bizi desteklemeye gelen tüm taraftarlara teşekkürler. 90 dakika susmadan destek çıktılar. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum, herkes elinden geleni yaptı" ifadelerini kullandı.

EFECAN: "HOCAMA TEŞEKKÜR EDERİM"

Mücadelede sonradan oyuna giren isimlerden olan Efecan Karaca ise şunları söyledi: "Hocalarımı, bütün takım arkadaşlarımı ve ağabeylerimi tebrik ederim. Hocama çok teşekkür ederim, takımın büyüklerine, Emre ağabeye teşekkür ederim, bana çok destek oldular, takıma çok destek oldular."