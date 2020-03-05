Kariyerini İngiltere'de sürdüren ve devre arası transfer döneminde Crystal Palace'a kiralanan Cenk Tosun, Everton'a döndü.

Dizinden sakatlanan ve 6-7 ay sahalardan uzak kalması beklenen Cenk Tosun, tedavisini tamamlamak ve rehabilite olmak için bonservisinin bulunduğu Everton'ın yolunu tuttu.

İdmanda dizidnen sakatlanan milli yıldızın EURO 2020'de mücadele edecek Milli Takımımızın kadrosunda olması beklenmiyor.