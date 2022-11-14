Milli formayı çok özlediğini dile getiren tecrübeli golcü, "Uzun süre kamplarda yoktum. Yine burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı, milli formayı çok özledim. Hocalarımızla tanıştık, zaten iletişim halindeydik. Genç kardeşlerimizle birlikte güzel hazırlık maçları oynayıp, EURO 2024 elemelerine iyi hazırlanmak istiyoruz" diye konuştu.

"BİZDE AĞABEYLİK DİYE BİR KELİME YOK"

Milli takımdaki ağabeylik durumu için konuşan Beşiktaşlı oyuncu, "Ağabeylik diye bir şey yok milli takımda. Zamanı gelecek Arda ağabeylik yapacak, zamanı gelecek ben de ağabeylik yapacağım. Biz de ağabeylik diye bir kelime yok. Hepimiz kardeşiz. Biz daha tecrübeliyiz ben bunu ağabeylik olarak görüyorum. Genç kardeşlerimize doğru yolu göstermek için buradayız. İyi futbol oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'yla ilgili soruya ise "Üzgünüz. Bu turnuvada olmak isterdik. Olmadı. Turnuvada olan takımlara başarılar dilerim. Biz güzel bir turnuva izleyeceğiz. 2024'e son sürat hazırlanmak istiyoruz." şeklinde cevap verdi.

"GRUPTAN BİRİNCİ OLARAK ÇIKABİLİRİZ"

EURO 2024 elemelerindeki rakiplerimizi de değerlendiren Cenk, "Hırvatistan, Galler, Letonya var. Bunlar iyi takımlar. İskoçya, Galler'e benzeyen bir takım. Bizim için güzel bir test olacak. Güzel, zor bir grup. Bu takımları yenmişliğimiz var. Türk milli takımı gibi oynadığımızda bu gruptan birinci olarak çıkarız diye ümit ediyorum." dedi.