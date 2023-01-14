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Cenk Tosun'dan galibiyeti getiren konuşma

Beşiktaş henüz ilk dakikada geriye düştüğü maçı 90+5'te Josef'in attığı golle kazanırken Cenk Tosun'un konuşması gündeme oturdu. Skoru 1-1'e getiren golü kaydeden milli futbolcunun devre arasında sahaya çıkarken yaptığı konuşma maç sonunda hatırlatıldı

Giriş: 14.01.2023 - 18:50 | Güncelleme: ABONE OL
Cenk Tosun'dan galibiyeti getiren konuşma
HABERTURK.COM

Beşiktaş, Konyaspor'u 1-0 geri düştüğü maçta 2-1 yendi. Takımın ilk golünü atan Cenk Tosun, devre arası konuşmasının ardından "Bu maçı kazanacağız" diyerek sahaya çıktı. Tecrübeli golcü maç sonunda, "Beşiktaş şampiyonluğun içinde her zaman vardır" dedi.

Devre arası soyunda odasında çıkışta "Bu maçı kazanacağız" sözleri hatırlatılan Cenk Tosun, "Devrede çok inandık. Konyaspor hatamızdan golü buldu. Onun haricinde biz oynadık. İlk devre golü bulamadık. İnanıyordum. Hoca güzel bir konuşma yaptı. Takım olarak kenetlendik. İyi de oynadık. Çok git gelli bir maç oldu. Konya'nın da bizim de çok pozisyonumuz var. Ancak biz bir tık öndeydik. Allah'ın yardımıyla sağ olsun Josef de golü attı. Hem takım hem de Mert için. Güzel bir serimiz var. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz "dedi.

Şampiyonluk konusunda ise iddialı konuşan golcü oyuncu, "Antep'te bıraktığımız iki puandan sonra oturup konuştuk, kenetlendik. Ondan beri de 9 puan aldık. Çok sıkı bir fikstüre gidiyoruz. İnşallah bu serimizi devam ettirmek istiyoruz. Beşiktaş şampiyonluğun içinde her zaman vardır. Her şeyimizi sahaya yansıtırsak bu sene şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz" ifadelerini kullandı.

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