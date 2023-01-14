Beşiktaş, Konyaspor'u 1-0 geri düştüğü maçta 2-1 yendi. Takımın ilk golünü atan Cenk Tosun, devre arası konuşmasının ardından "Bu maçı kazanacağız" diyerek sahaya çıktı. Tecrübeli golcü maç sonunda, "Beşiktaş şampiyonluğun içinde her zaman vardır" dedi.

Devre arası soyunda odasında çıkışta "Bu maçı kazanacağız" sözleri hatırlatılan Cenk Tosun, "Devrede çok inandık. Konyaspor hatamızdan golü buldu. Onun haricinde biz oynadık. İlk devre golü bulamadık. İnanıyordum. Hoca güzel bir konuşma yaptı. Takım olarak kenetlendik. İyi de oynadık. Çok git gelli bir maç oldu. Konya'nın da bizim de çok pozisyonumuz var. Ancak biz bir tık öndeydik. Allah'ın yardımıyla sağ olsun Josef de golü attı. Hem takım hem de Mert için. Güzel bir serimiz var. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz "dedi.