Cenk Tosun'dan değişiklik tepkisi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek ligde puanını 7'ye yükseltti.

Maçın son bölümlerinde baskı altında kalan Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği yapılmaması taraftarın tepkisine neden oldu.

Beşiktaşlı taraftarların "Ismael baksana değişiklik yapsana" şeklinde tezahürat yapmasının ardından siyah-beyazlı teknik adam, 90+3. dakikada Cenk Tosun ve Umut Meraş'ı oyuna alırken Masuaku ve Weghorst'u oyundan aldı.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Cenk Tosun'un direkt soyunma odasına gitmesi dikkatleri çekti. Tecrübeli oyuncu, maç sonunda takımın taraftarlarla yaptığı galibiyet kutlamasına katılmadı.