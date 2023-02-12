Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İspanya Cenk Özkacar ve arkadaşlarından depremzedelere destek

Cenk Özkacar ve arkadaşlarından destek

Milli futbolcu Cenk Özkacar'ın formasını giydiği Valencia, LaLiga'da Athletic'i evinde ağırlarken attıkları golden sonra Türkiye'ye destek verdiler

Giriş: 12.02.2023 - 09:27 | Güncelleme: ABONE OL
Cenk Özkacar ve arkadaşlarından depremzedelere destek
HABERTURK.COM

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Valencia ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.

Mestalla Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Athletic Bilbao 2-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maçın 17. dakikasında Castillejo'nun golüyle öne geçen Valencia'ya 30. dakikada Nico Williams yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Valencia oyuncuları, attıkları golden sonra 'Türkiye için dua et' yazan bir tişört açtı.

İkinci yarının 72. dakikasında Sancet'in golüyle konuk Bilbao ekibi öne geçerken maçı da kazanan taraf oldu.

Mücadelede Milli futbolcu Cenk Özkacar maçı yedek kulübesinde tamamlarken Athletic Bilbao bu galibiyetle 32 puana yükseldi. Valencia ise 20 puanda kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Deprem bölgesine uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
Deprem bölgesine uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
Büyük felaketin 7. günü: Antakya'daki yıkım...
Büyük felaketin 7. günü: Antakya'daki yıkım...
'85 milyon Tek Yürek' bağış kampanyası
'85 milyon Tek Yürek' bağış kampanyası
149. saatte kurtarıldı!
149. saatte kurtarıldı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.