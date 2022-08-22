DHA

Fransa Lig 1 ekibi Olympique Lyon´un oyuncusu olan ve geçen sezonu Belçika ekibi Oud-Heverlee Leuven'de kiralık geçiren 21 yaşındaki Cenk Özkacar, İspanyol ekibi Valencia ile anlaştı. 1 yıl kiralık olarak İspanya ekibinde forma giyecek olan milli futbolcu, Valencia ile 1+5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kısa süre içinde İspanya´ya gidecek olan Özkacar sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.