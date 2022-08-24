Kulübün resmi internet sitesinde açıklama yapan Cenk, Valencia'ya transfer haberiyle ilgili menajerinden ilk telefon geldiğinden itibaren çok heyecanlandığını, "olasılığın gerçeğe dönüştüğünü" kaydetti.
"Valensiya mükemmel bir şehir, büyük bir tarihi olan kulüp inanılmaz, taraftar harika." diyen Cenk, "Buraya gelişimdeki diğer bir neden ise teknik direktör Gattuso'ya duyduğum özel sevgi. Bu gerçekten önemli oldu. Onunla çalışmak için çok heyecanlıyım ve bu meydan okumaya kendimi gerçekten hazır hissediyorum." açıklamasında bulundu.
Cenk, "Bu inanılmaz kulüpte olduğum için çok heyecanlı ve mutluyum. Buraya uyum sürecimin çok kolay olacağına inanıyorum. Herkes Valencia taraftarının farklı olduğunu biliyor, dünyanın en iyisi. Onları tanımak, onların karşısında oynamak için sabırsızlanıyorum. Takıma destekleri çok büyük." dedi.
Valencia'ya 1 sezonluk kiralık olarak geldiğini ancak daha uzun süre kalmak istediğini aktaran Cenk, "Bu kulüp için her şeyimi vereceğime herkes emin olsun. Her antrenmanda ve her maçta neler yapabileceğimi göstereceğim." şeklinde konuştu.
Defansta çok agresif bir oyun stiliyle oynadığını, fiziki olarak güçlü ve topla oynamayı seven bir futbolcu olduğunu kaydeden 21 yaşındaki milli futbolcu, "Türk'üm, yani sahada agresif oynarım." ifadesini kullandı.
Erkek kardeşinin Erasmus öğrenci değiş-tokuş programıyla geçen yıllarda Valensiya'ya geldiğini, kendisinin o dönem evde olduğunu anlatan Cenk, şöyle devam etti:
"Şimdi ben buradayım, o evde. Şehri tanıyor ve bana buranın dünyanın en güzel kenti olduğunu söyledi. Valensiya'ya gelmeyi çok arzuluyordum. İki gündür buradayım ve söylenenlerin doğru olduğunu hemen gördüm."
İspanyol basını ekonomik sorunları olan ve finansal fair-play kurallarından dolayı büyük transfer yapamayan Valencia'nın Cenk'in kiralama bedeli olarak Olimpik Lyon kulübüne 500 bin avro verdiğini, Türk futbolcunun satın alma opsiyonunun sezon sonunda kullanılması halinde bonservis bedelinin 5 milyon avro olacağını yazdı.
Singapurlu iş insanı Peter Lim tarafından 2014 yılında satın alınan ve sonrasında çok ciddi ekonomik sorunlar ile yönetim krizleri yaşayan Valencia'nın yeni kulüp başkanı, Lim'e ait bazı şirketleri yöneten Singapurlu finans danışmanı Layhoon Chan olarak 17 Ağustos'ta açıklanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!