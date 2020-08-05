Kulüpten alınan bilgiye göre, bugün Fransa’ya gidecek olan Cenk’in sağlık kontrolünün ardından Fransız ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor. Peki Cenk Özkacar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cenk Özkacar'ın oynadığı takımlar...

CENK ÖZKAÇAR KİMDİR?

Cenk Özkaçar 6 Ekim 2000 İzmir doğumlu Türk futbolcudur. Stoper yani defans mevkisinde oynamaktadır. 19 yaşında olan Cenk Özkacar, 1.90 boya sahip olmakla birlikte, sol ayağını kullanmaktadır.

Profesyonel futbol hayatına Altınordu altyapısında başlamıştır. Güncel değeri 175 bin Euro olan genç futbolcu Altay kulübünde forma giymektedir. Bu sezon 9 maçta görev alan Özkacar, 705 dakika sahada kaldı. Altay'da profesyonel olan genç oyuncu, geçen sezon kiralık olarak 3´üncü Lig'de Karacabey Belediyespor'da oynamıştı.