Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon'a transfer olan 19 yaşındaki Cenk Özkacar, 2018-2019'da profesyonel sözleşme imzaladığı Altay'dan Fransız ekibine gitmeyi başardı.
Filiz lisansı 2011'de Bucaspor'da çıkarılan 6 Ekim 2000 doğumlu Cenk Özkacar, 2013'te Altınordu alt yapısına geçti. Bundan bir sene sonra Altay'a transfer olan Cenk Özkacar, 2018-2019 sezonu başında siyah-beyazlı ekiple profesyonel sözleşme imzaladı. Aynı yıl TFF 3. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor'a kiralanan genç futbolcu ilk profesyonel karşılaşmasına bu takımda 8 Eylül 2018'de Muğlaspor karşısında çıktı.
Kiralık sürecinden sonra tekrar Altay'a dönen başarılı savunma oyuncusu geçen sezon Altay'da 12 lig ve 4 kupa maçında forma giydi. Cenk Özkacar, son dönemde İzmir'de yetişen isimlerden Altınordu'dan Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Berke Özer, Altay'dan Okay Yokuşlu gibi Avrupa'nın yolunu tuttu.
FORVETTEN DEFANSA
Bucaspor'da ilk antrenörü olan Gökmen Kaptan, AA muhabirine, Cenk'i sol ayaklı olması ve Alman oyunculara benzemesinden dolayı çok beğendiğini söyledi.
O dönem çok güzel bir jenerasyon yakalamalarına rağmen Bucaspor Futbol Akademisinin başındaki Seyit Mehmet Özkan'ın Altınordu'ya geçmesiyle Cenk'in de 2013'te Altınordu'da mücadele ettiğini aktaran Kaptan, şöyle konuştu:
"Ben Cenk'i sol açık oynatıyordum ama onu sol bekte değerlendirmeyi planlıyordum, stoper olarak düşünmemiştim. Kendisine forvette şans veriyordum, bizden ayrıldıktan sonra savunmada oynamaya başladı. Düzgün bir sol ayağı vardı ve müthiş şutlar çekiyordu ve kuvvetli çalışıyordu. Bucaspor'da kaleci Berke Özer de bizimleydi."
Kaptan, halen Antalyaspor'un izleme ekibinde yer aldığını hatırlatarak, "Kendisiyle biz de ilgilendik ve transfer etmeyi düşündük ancak Olympique Lyon'dan teklif gelince ailesi de futbol hayatına Avrupa'da devam etmesinin daha iyi olacağını düşündü." dedi.
"İNGİLTERE'YE TRANSFER OLACAĞINA İNANIYORUM"
Cenk'in hocalarından Nur Özkartal da Cenk Özkacar'ın Çağlar Söyüncü gibi özel bir isim olduğunu, Cenk'in Karabağlar Kazım Karabekir Ortaokulu'nda okuduğu dönemde futsal çalışmalarında özellikle tekniğe dayalı çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Cenk Özkacar'ın geçen sezon forma şansı bulamadığını kaydeden Özkartal, "Benim elimde büyüdü. Oğlumla aynı yaş grubundaydı. Top tekniği yüksek bir isim. 2014'te Altınordu'da yeterli görülmediği için ayrıldı. Cenk'in 2 yıl içinde İngiltere Premier Ligi'ne transfer olacağına inanıyorum." diye konuştu.
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